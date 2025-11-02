L’Atp cambia le regole, dal 2026 la corsa alle Finals si concluderà con il Masters 1000 di Parigi

I tornei post Masters 1000 di Parigi e i punti in ottica qualificazione alle ATP Finals. Quasi ogni anno una storia che si ripete. E ci sono chances che anche in questo 2025 gli eventi di Atene e Metz possano risultare decisivi, con Felix Auger-Aliassime e Lorenzo Musetti coinvolti. Giovedì 6 novembre è previsto il sorteggio dei gironi di Torino, ma questo potrebbe avvenire addirittura non sapendo ancora chi sia l’ottavo qualificato. E anche gli eventi collaterali, come d’altronde già accaduto in passato, potrebbero svolgersi senza la presenza di tutti e otto i protagonisti. Non ideale anche da un punto di vista di immagine.

La storia però è destinata a cambiare a partire dal 2026. Dalla prossima stagione, infatti, la corsa alle ATP Finals si chiuderà con il Masters 1000 francese. Insomma, quello che accade già da qualche anno in WTA, dove la corsa alle Finals si chiude non includendo gli eventi dell’ultima settimana di calendario (quest’anno Chennai/Hong Kong/Jiujiang). I tornei in programma tra Parigi e le Finals dal 2026 conteranno per la Race dell’anno successivo.