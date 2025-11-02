Jannik Sinner si prende il Masters 1000 di Parigi 2025: “Vittoria enorme, anno fantastico”

“Una vittoria enorme, sono estremamente contento”. Jannik Sinner sconfigge Felix Auger-Aliassime (6-4 7-6(4)) e in un colpo solo trionfa al Masters 1000 di Parigi e torna in vetta al ranking mondiale. Un’ora e cinquantatré minuti di gioco per un match che, fatta eccezione per il break in apertura a favore dell’altoatesino, ha vissuto all’insegna del totale equilibrio: “È stata una finale molto intensa, entrambi sapevamo cosa c’era in palio. Lui ha servito molto bene e il tie-break è stato cruciale – afferma Sinner nell’immediata intervista a caldo post match – Gli ultimi due mesi sono stati incredibili, ho cercato di migliorare come giocatore e di questo sono molto fiero. Un altro titolo per questo anno fantastico, sono davvero contento e ringrazio il mio team senza il quale nulla di tutto questo sarebbe stato possibile”.

SINNER TORNA NUMERO 1 DEL MONDO

Un successo che permetterà a Sinner di vivere la settimana numero 66 da numero 1 del mondo e che tiene ancora in bilico la questione relativa al numero 1 di fine stagione che si deciderà alle ATP Finals di Torino.

Per la prima volta in carriera dunque, il nome del campione altoatesino è stato scritto in uno dei rami dell’Albero di Fanti: “Sono molto contento di condividere questo trofeo con tutti i componenti del mio team, è un onore ricevere questo trofeo dalle mani di Yannick Noah. Purtroppo non sono riuscito a giocare qui nella passata stagione ma voglio ringraziare tutti coloro i quali hanno reso questo torneo molto più comodo per noi giocatori, ci siamo davvero sentiti a casa. Ci vedremo l’anno prossimo”.

Prima dei classici ringraziamenti di rito agli organizzatori del torneo, agli sponsor e ai raccattapalle, il ‘nuovo’ numero uno del mondo si mostra generoso di complimenti nei riguardi di Auger-Aliassime: “Voglio congratularmi con Felix, è stata una bellissima settimana per te sapendo anche quanta pressione avevi addosso. Spero che questi sforzi ti aiutino a giocare a Torino. Congratulazioni a te e al tuo team, sei una delle persone più squisite nel circuito e so che se giocherai così vincerai tanti trofei”.

ALIASSIME SCONFITTO A TESTA ALTA

Una sconfitta in finale che se da un lato lascia l’amaro in bocca al nazionale canadese, dall’altro gli permette una serie ipoteca di partecipazione alle prossime ATP Finals. Lo stesso Auger-Aliassime si mostra infatti molto sorridente durante la cerimonia di premiazione: “Innanzitutto voglio congratularmi con Jannik, costringe tutti a migliorare. Ricordo quando avevamo quindici/sedici anni e ci sfidavamo a Fifa, da allora siamo migliorati parecchio (ride ndr). Questo torneo è stata una bella avventura per me, ringrazio il mio team, la mia famiglia, chi ha resto possibile tutto questo e il pubblico”.