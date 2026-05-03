Chi trasmette in chiaro il torneo di Roma? Tv, programmazione e canali Internazionali d’Italia 2026

Le informazioni su come seguire in chiaro le partite degli Internazionali d’Italia 2026 in programma a Roma. Si torna in campo al Foro Italico come ogni anno, un evento ormai diventato sempre più imperdibile per il pubblico del Bel Paese grazie anche agli straordinari risultati dei tennisti azzurri nel corso degli ultimi anni. Una caccia al biglietto che dura mesi, ma anche tanti milioni di spettatori sintonizzati davanti alla tv per ammirare le imprese di Sinner, Paolini & Co.

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DOVE VEDERE IL TORNEO DI ROMA IN TV

Come ormai da tradizione, è Sky Sport a detenere i diritti integrali degli Internazionali maschili di tennis in programma a Roma. Questo significa che tutte le partite potranno essere seguite soltanto su Sky o in alternativa, in streaming sulle piattaforme Sky Go e NOW.

CHI TRASMETTE IN CHIARO IL TORNEO DI ROMA IN TV

Il torneo femminile verrà trasmesso anche da SuperTennis in forma integrale e quindi in chiaro e senza alcun abbonamento.

Infine, veniamo al discorso più complesso, che è quello riguardante il torneo maschile. In chiaro andrà in onda una sola partita al giorno e sarà visibile su Tv8, che sceglierà in base al programma del torneo e al suo palinsesto quale match trasmettere di giornata in giornata.