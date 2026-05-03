Internazionali d’Italia 2026: Quando si allena Musetti?

Lorenzo Musetti è arrivato a Roma ed è pronto a iniziare la sua avventura capitolina, dove nel 2025 si spinse fino alla semifinale. L’attuale n.9 del mondo, dopo l’eliminazione agli ottavi di finale del Masters 1000 di Madrid per mano di Jiří Lehečka, si è preso qualche giorno di riposo in vista degli Internazionali d’Italia.
Musetti scenderà in campo nel pomeriggio di domenica 3 maggio per il primo allenamento al Foro Italico: l’azzurro si allenerà insieme a Francesco Maestrelli sulla SuperTennis Arena, situata nei pressi del Campo Centrale, dalle 16 alle 17.