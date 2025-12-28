Pizzorno su Paolini: “Periodo di prova ottimo, ragioniamo a lungo termine”

La stagione di Jasmine Paolini è stata caratterizzata da alti e bassi, con la vittoria in singolo e in doppio agli Internazionali, la vittoria in doppio al Roland Garros con Sara Errani e la partecipazione alle WTA Finals di Riyadh

Gli avvicendamenti nel suo team sono stati molteplici nel corso di quest’annata: prima la separazione con lo storico allenatore Renzo Furlan, poi la breve parentesi con Marc Lopez e successivamente quella con Federico Gaio. La scelta per il 2026 è ricaduta su Danilo Pizzorno e Sara Errani.

In particolare il coach torinese ha rilasciato alcune dichiarazioni al giornale “Tuttosport”, in riferimento a questa collaborazione e le prime impressioni avute a riguardo. Partendo da come è avvenuta la loro conoscenza, Pizzorno racconta: “Io e Jasmine ci conosciamo dal 2020, con Renzo Furlan avviammo un progetto federale, che mi permise di supportare le giocatrici della Billie Jean King Cup”.

Antecedentemente alla decisione presa, c’è stato un periodo di collaudo, dove si sono testati l’un l’altro per comprendere se le sensazioni fossero quelle giuste: “Il periodo di prova che ha coinciso con il viaggio in Asia è stato un successo. Grazie al lavoro precedente insieme è stato tutto più semplice”.

TRAGUARDI DA RAGGIUNGERE

Le carriere al giorno d’oggi, se si ha la capacità, e la fortuna, di conservare il proprio corpo, possono essere più lunghe rispetto ai tempi passati, ma deve esser fatto un lavoro minuzioso e attento, un punto su cui Pizzorno vuole calcare la mano: “L’obiettivo era lavorare su diverse aree dello sport, pensando non solo al futuro immediato, ma anche a lungo termine. Il piano è consolidare quello che già ha”.

Molto spesso nel tennis per esaltare le capacità degli atleti vengono presi in considerazioni aspetti come il fisico o la testa, qui invece il coach piemontese vuole analizzare un altro lato, un po’ più nascosto, della toscana, che lo ha colpito: “La sua costante curiosità nel portare qualcosa al suo tennis, un tratto che possiedono solo i grandi come Sinner o Djokovic. Ma anche il suo buonumore, tanto nelle vittorie, quanto nelle sconfitte”.