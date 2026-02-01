Australian Open 2026: tetto parzialmente chiuso, Alcaraz in polemica con Umpire e Tournament Referee

Al termine del secondo set della finale dell’Australian Open 2026 tra Carlos Alcaraz e Novak Djokovic (1-1 il conto dei set), lo spagnolo ha sollevato una piccola polemica confrontandosi a lungo prima con l’Umpire e poi con il Tournament Referee nel tentativo di cercare di capire il perché fosse stata chiusa una porzione del tetto sulla Rod Laver Arena. Non solo il tetto parzialmente chiuso, tra i motivi dello scontento del murciano anche il fatto che sia lui che il giocatore serbo non sono stati informati di tale decisione e dei motivi che l’hanno causata. Nel frattempo, il 24 volte campione Slam è rientrato negli spogliatoi per un toilet break. Al termine del colloquio, il numero 1 del mondo non è sembrato molto convinto delle risposte ricevute e si è soffermato a chiacchierarne col proprio angolo in attesa della ripresa del gioco.