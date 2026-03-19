Annuncio in vista per Dominic Thiem: futuro da coach?

Dominic Thiem è tornato a far parlare di sé con un messaggio criptico sul suo profilo Instagram che lascia pensare a un futuro da allenatore. “Ciao a tutti. Ho delle notizie da condividere presto con voi. Dopo 14 anni incredibili passati a competere nel circuito ATP, il mio viaggio continuerà in una nuova ed entusiasmante avventura. Ѐ tempo di portare la mia conoscenza e esperienza nello sport che amo” ha scritto il vincitore dello US Open 2020, il quale lunedì 23 marzo rivelerà quale sarà il proseguo della sua carriera.

L’ultimo match giocato dall’austriaco risale al 2024, quando uscì sconfitto all’ATP 500 di Vienna al primo turno contro Luciano Darderi. Adesso Thiem sembra pronto a tornare nel mondo del tennis con un nuovo ruolo. Allenatore, direttore di un torneo o semplice trovata pubblicitaria? Per scoprilo bisogna attendere ancora qualche giorno.