Masters 1000 Madrid 2026: ritiro per Rinderknech contro Kopriva, il motivo e cosa succede per le scommesse

Ritiro per Arthur Rinderknech contro Vit Kopriva nel corso della sfida valida per il terzo turno del Masters 1000 di Madrid 2026. È stato un infortunio al polpaccio a mettere ko il tennista francese, che dopo aver perso il primo set per 6-4 aveva vinto il secondo 6-3. Tuttavia non è stato in grado di proseguire l’incontro e si è avvicinato a rete per stringere la mano all’avversario.

RITIRO RINDERKNECH, COSA SUCCEDE CON LE SCOMMESSE

La sfida è regolarmente cominciata, quindi parte dei siti scommesse rimborsa gli esiti (Rinderknech perdente, Kopriva vincente). Il consiglio, però, è di controllare il regolamento del sito di betting sul quale avete piazzato la giocata. Verranno pagate regolarmente le quote relative al primo e al secondo parziale, che si sono conclusi. Le quote che invece saranno rimborsate interessano il set betting. Infine, quelle sugli under e over games verranno pagate solo ed esclusivamente se l’esito risulta già certificabile.