WTA 1000 Miami 2026: Mboko supera Andreeva e firma un record

Victoria Mboko batte Mirra Andreeva 7-6(4) 4-6 6-0 in due ore e venti minuti di gioco nell’ottavo di finale del WTA 1000 di Miami. Al loro terzo incontro in assoluto (un successo a testa prima di questo match), la canadese riesce a indirizzare la sfida grazie al tie break del primo parziale. In generale, i primi due set sono molto equilibrati, mentre il terzo ha una sola protagonista.

Con questa vittoria la classe 2006 è diventata la giocatrice più giovane a conquistare i quarti di finale in entrambi i tornei del sunshine double dal 2009, quando ci riuscì Caroline Wozniacki. Inoltre, a testimoniare la sua eccezionalità. Mboko è la prima tennista a infliggere un 6-0 nel set decisivo contro una top 10 al WTA 1000 di Miami dal 2013, quando Serena Williams si impose in finale su Maria Sharapova per 4-6 6-3 6-0. Ad aspettare la canadese del mondo ci sarà Karolina Muchova, vincitrice della gara con Alexandra Eala per 6-0 6-2.