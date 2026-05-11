Internazionali d’Italia 2026: nessun problema per Rybakina e Swiatek. Gauff vince in rimonta

Terminati tutti i match di ottavi di finale, si sono delineate le sfide del prossimo turno nel tabellone femminile degli Internazionali d’Italia 2026. La testa di serie più alta rimasta, Elena Rybakina, si è facilmente sbarazzata di Karolina Pliskova con il punteggio di 6-0 6-2 in poco meno di un’ora di gioco, lasciando alla sua avversaria solo le briciole. La numero 130 del ranking non è riuscita a contrastare la potenza di fuoco della kazaka, autrice di una prestazione più che convincente. Ai quarti di finale la numero due del mondo affronterà la numero 7 del seeding Elina Svitolina.

Stesso destino riservato da Iga Swiatek a Naomi Osaka, sconfitta 6-2 6-1. Dopo le iniziali difficoltà, la polacca ha preso in mano il gioco e regalando al pubblico un finale molto meno teso rispetto all’emozionante sfida di secondo turno del Roland Garros 2024, che si era conclusa comunque a suo favore. Nella prossima partita l’ex numero 1 del ranking si troverà di fronte Jessica Pegula, uscita vincitrice in due set nell’incontro con la qualificata Anastasia Potapova.

Nell’appuntamento più complicato tra i match delle protagoniste principali del torneo capitolino, nonché l’unico di giornata concluso al set decisivo, Coco Gauff è stata costretta a ribaltare il risultato per avere la meglio della giovane, quanto talentuosa, tennista classe 2007 Iva Jovic, autrice di un’ottima gara. Nel derby statunitense la testa di serie numero 3 è emersa con il punteggio di 5-7 7-5 6-2. Al prossimo turno affronterà la temibile Mirra Andreeva, vincitrice nella sfida contro Elise Mertens grazie a un doppio 6-3 ottenuto senza eccessivi affanni.

Nell’unica parte di tabellone in cui non sono state rispettate le aspettative riguardo le teste di serie, Sorana Cirstea se la vedrà con Jelena Ostapenko.