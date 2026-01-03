Sabalenka: “Giocare da campionessa in carica non fa alcuna differenza”

Aryna Sabalenka è pronta al debutto stagionale, che in singolare avverrà al secondo turno del WTA 500 di Brisbane contro la vincitrice del match tra Bondar e Bucsa. Il primo match ufficiale, però, sarà di doppio in coppia con Paula Badosa, contro Liudmila Samsonova e Shuai Zhang. Sarà la seconda partita alla Pat Rafter Arena a partire dalle 3:00 di domenica 4 gennaio. La numero 1 del mondo ha parlato con i media durante la conferenza stampa di rito che precede ogni torneo, dicendosi molto contenta di giocare in Australia e della decisione di fare il doppio.

“Sono sempre super motivata quando vengo in Australia, amo giocare qui e voglio rimanerci il più a lungo possibile” ha affermato la due volte campionessa dell’Australian Open, aggiungendo che l’obiettivo della campagna australiana sarà appunto l’Happy Slam: “Voglio fare meglio rispetto alla finale dello scorso anno”.

Brisbane tra singolare e doppio

Tornando all’imminente torneo di Brisbane, di cui difende il titolo, ha ammesso: “Giocare da campionessa in carica non mi fa alcuna differenza. Che io abbia vinto l’anno prima o sia uscita al primo turno lo scopo è lo stesso: giocare il mio miglior tennis e progredire”. Insomma, Sabalenka non pensa molto alle statistiche: “Io mi concentro sempre su me stessa, devo assicurarmi di essere qui al 100%”.

A Brisbane sarà in campo anche come doppista assieme alla spagnola Paula Badosa, per cui ha avuto parole dolci: “Paula è una vera lottatrice, è tornata e ci divertiremo un sacco in campo”. La campionessa in carica dello US Open non ha nascosto una certa ammirazione per la tennista iberica, vittima di numerosi infortuni: “Vederla soffrire è stata dura, sono sempre qui per lei. Ho cercato di darle dei consigli, so che tornerà al suo livello”.