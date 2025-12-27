World Tennis Continental Cup 2025: Cobolli/Bencic battono Zhang/Wang

Al suo secondo appuntamento nella World Tennis Continental Cup che si sta svolgendo a Shenzen, Flavio Cobolli, in coppia con la svizzera Belinda Bencic, supera la coppia cinese Zhang/Wang in due set per 6-3 7-6 (3) in un’ora e 20 minuti di gioco. Il primo set non ha portato particolari emozioni con la coppia italo-svizzera che mantiene il controllo delle operazioni. Secondo parziale invece più acceso, con il tie-break necessario per avere la meglio dei propri avversari.

L’italiano dimentica la sconfitta della scorsa notte contro lo stesso Zhang e si prepara al meglio per il suo ultimo incontro nella competizione, quello che lo vedrà opposto al russo Andrej Rublev domani alle ore 10. Sarà il remake della finale dell’ATP 500 di Amburgo 2025, che ha rappresentato un tassello fondamentale nel percorso di crescita del romano. Resto del Mondo in vantaggio 6-4 sull’Europa