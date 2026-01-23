Challenger Oeiras 1 2026: Passaro si ferma ai quarti

Si è fermato ai quarti di finale il percorso di Francesco Passaro al Challenger 100 di Oeiras 1. Sui campi in cemento indoor del torneo portoghese, l’azzurro è stato sconfitto 7-5 6-4 dall’estone Daniil Glinka che in semifinale troverà il vincente del match tra Leandro Riedi e Zsombor Piros.

LA PARTITA

I due set hanno avuto un andamento analogo rimanendo in equilibrio fino alla parte finale. In entrambi i parziali Glinka ha conquistato un break nel momento decisivo, guadagnando l’occasione di servire prima per il set e poi per il match. L’estone ha concesso solo due palle break nel corso del quarto gioco del primo set, poi è stato impeccabile al servizio. Passaro ha anche usufruito di un medical time out a inizio primo set per un problema alla mano destra.