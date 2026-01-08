WTA 250 Auckland 2026: Cocciaretto si ferma al secondo turno, passa Linette in tre set

È finito agli ottavi di finale il WTA 250 di Auckland per Elisabetta Cocciaretto (n.81 WTA). La marchigiana è stata sconfitta dalla testa di serie numero 5 Magda Linette (numero 52 WTA) con il punteggio di 7-5 2-6 6-3. Il match, caratterizzato da ben 10 break, è durato 2 ore e 31 minuti. La polacca affronterà Alexandra Eala nei quarti di finale. Niente da fare per Cocciaretto, che non è riuscita a dare continuità all’ottimo esordio con la statunitense Parks.

LA PARTITA

Nel primo set è partita forte Cocciaretto, che si è portata subito avanti 2-0 con break a favore. Linette però, è immediatamente rientrata vincendo 3 giochi consecutivi. Il parziale è poi proseguito linearmente fino agli ultimi due game. Sul 5-5 l’italiana ha avuto tre chances consecutive per un nuovo allungo, ma non è riuscita a sfruttarle. Subito dopo la polacca ha ottenuto il break decisivo chiudendo sul 7-5.

Il secondo set, invece, è stato dominato da Cocciaretto che ha vinto ben 3 game in risposta chiudendo senza particolari problemi sul 6-2. L’azzurra ha però pagato caro un passaggio a vuoto all’inizio del terzo set, quando ha perso cinque giochi consecutivi, vedendo Linette scappare sul 5-0 con due break di vantaggio. La grande reazione di Elisabetta, capace di recuperare uno dei break di svantaggio e rientrare sul 5-3, non è bastata ad evitare la sconfitta.