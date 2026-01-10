Finale Medvedev-Nakashima in tv: data, orario ATP 250 Brisbane 2026

Danil Medvedev e Brandon Nakashima domenica 11 gennaio si sfideranno nella finale dell’ATP 250 di Brisbane 2026. Buone sensazioni dal russo, in difficoltà solamente nel match di quarti di finale con Majchrzak (2-1 in rimonta), autore di ottime prestazioni con Fucsovics, Tiafoe e Michelsen. Percorso netto per lo statunitense, che si presenta all’ultimo atto senza set persi tra Davidovich Fokina, Halys, Collignon e Kovacevic. Medvedev e Nakashima scenderanno in campo non prima delle 9.30 (ora italiana), al termine della finale femminile tra Aryna Sabalenka e Marta Kostyuk (ORARIO SABALENKA-KOSTYUK) Il match si potrà seguire in diretta tv su SkySportTennis (203) e in streaming su SkyGo.

ORARIO MEDVEDEV-NAKASHIMA

PAT RAFTER ARENA

non prima delle 09.30 – (1) Medvedev vs Nakashima