Australian Open 2026, Cocciaretto: “Delusa e triste. Mi dispiace tanto”

“Coraggio, aggressività e positività sono le cose che mi sono mancate in campo. Sono delusa e triste, faccio anche fatica a parlare“. Elisabetta Cocciaretto non riesce a nascondere la delusione per l’eliminazione al primo turno dell’Australian Open 2026. La tennista azzurra, reduce dal trionfo al WTA 250 di Hobart, si è arresa all’austriaca Julia Grabher con il punteggio di 7-5 2-6 6-4.

Un risultato che non è andato giù alla numero due d’Italia, che, ancora scottata dall’eliminazione, ha commentato così la sua prova: “Sono veramente giù di morale. Ho sbagliato approccio, sarei dovuta essere più aggressiva per provare a toglierle tempo. Dovevo cambiare qualcosa, essere un po’ più centrata, non stare tanto nel comfort. Mi sono adagiata un po’ troppo e lì ho sbagliato”.