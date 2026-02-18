ATP 500 Doha 2026: programma, orari e ordine di gioco di giovedì 19 febbraio. Sinner sfida Mensik

Il programma, con gli orari italiani e l’ordine di gioco digiovedì 19febbraio del torneoATP 500 di Doha. La quarta giornata del torneo vedrà in programma le partite dei quarti di finale, con Jannik Sinner pronto a sfidare Jakub Mensik, in quello che sarà il primo scontro tra i due. In campo anche Tsitsipas che dopo l’ottima prestazione con Medvedev sfiderà un altro russo come Rublev. Il n.1 del mondo Carlos Alcaraz sfiderà Karen Khachanov.
Il programma di giovedì 19 febbraio
Centre court
a partire dalle ore 11:00 Tsitsipas vs (5) Rublev
a seguire (8) Lehecka vs Fils
a partire dalle ore 17:30 (7) Kachanov vs (1) Alcaraz
a seguire (6) Mensik vs (2) Sinner
Grandstand 1
non prima delle 15.oo – Bolelli/Vavassori vs Popyrin/Tsitsipas o (2) Heliovaara/Patten