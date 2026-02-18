Sinner-Mensik in tv: data, orario, diretta streaming quarti di finale ATP 500 Doha 2026

Jannik Sinner sfiderà Jakub Mensik nel match valido per i quarti di finale dell’ATP 500 di Doha 2026. Dopo aver superato Tomas Machac e Alexei Popyrin, per Jannik Sinner è già tempo di pensare alla prossima sfida. Ad attendere il n.2 del mondo c’è Jakub Mensik che arriva ai quarti dopo aver sconfitto Choinski e Zhang. Tra il classe 2005 e l’altoatesino non ci sono precedenti.

SINNER-MENSIK NEI QUARTI DI FINALE: DATA E ORARIO

Il match di quarti di finale tra Jannik Sinner e Jakub Mensik all’ATP 500 di Doha, andrà in scena tra giovedì 19 e venerdì 20 febbraio. Sarà possibile seguire la partita in diretta tv sui canali Sky Sport e in streaming su SkyGo e NOW.