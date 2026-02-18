ATP 500 Doha 2026: Arthur Fils con Goran Ivanisevic “È il migliore per me”(VIDEO)

Arthur Fils torna a respirare aria di competizione. Dopo sei mesi complicati, segnati dall’infortunio alla schiena che lo aveva costretto a fermarsi, il francese ha ritrovato il sorriso a Doha, conquistando i quarti di finale dell’ATP 500 grazie al successo su Quentin Halys per 6-1 7-6(7).

Una vittoria che pesa, soprattutto per ciò che rappresenta: il ritorno a buoni livelli, ma soprattutto rimettere nella gambe partite, dopo un periodo di stop forzato. In campo si è visto un Fils più solido negli scambi e deciso nei momenti chiave, segno che il lavoro svolto lontano dai riflettori sta iniziando a dare frutti.

A catturare l’attenzione, però, è stata anche un’altra novità: nel suo angolo è comparso Goran Ivanisevic. L’ex campione croato, vincitore di Wimbledon e già guida tecnica di diversi big del circuito tra cui Djokovic e per qualche mese di Tsitsipas, affiancherà Fils per il resto della stagione.

Il tennista francese non ha nascosto l’entusiasmo per questa nuova collaborazione:

“È un grande campione. Vincitore di Grand Slam che ha allenato numerosi campioni. Mi aiuterà durante la stagione, è il migliore per me. Sono molto felice che si sia unito a noi”.