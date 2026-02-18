WTA 1000 Dubai 2026: fuori a sorpresa Errani/Paolini, avanzano Siegemund/Zvonareva

Con un risultato piuttosto inaspettato, Sara Errani e Jasmine Paolini escono sconfitte contro Laura Siegemund e Vera Zvonareva per 6-4 6-2 in 1 ora e 15 minuti di gioco, nell’incontro valido per gli ottavi di finale del WTA 1000 di Dubai. Una sfida che sulla carta poteva sembrare alla portata, ha riservato uno scivolone inatteso. Ci sarà molto da rivedere per il duo azzurro soprattutto al livello mentale, visto il vantaggio maturato nel primo set per 4-1. Nel prossimo turno la coppia russo-tedesca affronterà il duo composto da Storm Hunter e Katerina Siniakova, numero sette del seeding.

La partita

Il primo parziale si apre con un break a favore di Siegmund/Zvonareva, che poi però perdono il servizio per due volte di fila e si ritrovano sotto 4-1. Qui c’è il turning point del match: le azzurre non chiudono il proprio game di battuta e perdono cinque giochi consecutivi.

Il momento negativo non termina qui, poichè Errani/Paolini, in apertura di secondo set, si lasciano sfuggire altri quattro game di fila, portando a nove il computo totale. Un ulteriore break consegna a Siegemund e Zvonareva la vittoria e il passaggio ai quarti di finale.