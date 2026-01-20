Jannik Sinner e le celebrità a bordocampo: “Vorrei Messi, LeBron e Valentino Rossi”

In Italia lo sappiamo ormai bene: la corsa ai biglietti per vedere dal vivo il tennis – e soprattutto Jannik Sinner – è diventata sempre più spietata. Un fenomeno che non riguarda soltanto i tifosi comuni, ma coinvolge spesso anche personaggi noti, seppur non necessariamente di fama planetaria.

A questo proposito, Sinner ha raccontato quali celebrità gli piacerebbe avere a bordocampo durante i suoi match. Il numero 2 del mondo non ha badato a compromessi, puntando direttamente al gotha dello sport: “Mi piacerebbe avere Messi, LeBron e, tra gli italiani, Valentino Rossi”. Sulla stessa linea Carlos Alcaraz, che ha scelto Cristiano Ronaldo, Michael Jordan e Leonardo DiCaprio. Vale la pena ricordare che il torneo di Jannik Sinner inizierà nella sessione serale di martedì 20 gennaio contro Hugo Gaston, mentre Carlos Alcaraz ha già debuttato battendo Walton in tre set.