Aryna Sabalenka si sposa: a Indian Wells la proposta del fidanzato (VIDEO)

A prescindere da come finirà, il WTA 1000 di Indian Wells 2026 sarà ricordato con grande piacere da Aryna Sabalenka. Alla vigilia dell’inizio, il suo fidanzato – l’imprenditore greco Georgios Frangulis -, si è infatti inginocchiato e le ha fatto la proposta di matrimonio. A condividerlo sui social è stata proprio la numero uno al mondo, al settimo cielo per la tanto attesa proposta a cui non ha esitato a dire di sì. “Io e te, per sempre. 3 marzo 2026” ha scritto su Instagram la bielorussa. Di seguito il video.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Aryna Sabalenka (@arynasabalenka)