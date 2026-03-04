Incredibile a Kigali: Hemery vince dopo 4 ore, Schwaerzler dopo 10 match point annullati

In una settimana in cui nel circuito Challenger a tenere banco sono state soprattutto le notizie legate alla cancellazione del torneo emiratino di Fujairah, il torneo ruandese di Kigali ha trovato il modo di far parlare di sé. Nel tabellone, che vede tra i protagonisti anche gli azzurri Napolitano e Cecchinato, entrambi qualificati ai quarti di finale, ha fatto decisamente notizia la sfida tra l’austriaco Schwaerzler e il ceco Kolar.

Dieci match point annullati da Schwaerzler

Tre ore e 26 minuti di gioco e, soprattutto, ben 10 match point: tanti ne ha annullati l’austriaco prima avere la meglio sull’avversario con il punteggio di 4-6 7-6(2) 7-6(6). Dopo un primo set conquistato dal ceco al quarto set point, la sfida è entrata nel vivo nel secondo parziale, vinto da Schwaerzler alla prima palla set. Se fino a quel momento l’andamento della partita era stato tutto sommato regolare, è nel terzo set che il match ha assunto contorni surreali.

Tre break nei primi quattro game, con Kolar capace di portarsi sul 5-2. Qui arriva per lui il primo match point in risposta, subito annullato, con un’altra occasione concessa anche nel game successivo. Schwaerzler recupera il break di svantaggio, ma sul 5-4 Kolar si procura altre tre palle match, senza però riuscire a concretizzarle.

Il ceco tiene il servizio sul 5-5 e torna a rispondere per chiudere l’incontro, salendo addirittura sullo 0-40. Incredibilmente l’austriaco infila tre punti consecutivi e, dopo aver salvato altre due palle match ai vantaggi, porta il set al tie-break. Dopo aver annullato in totale dieci match point, Schwaerzler riesce infine a chiudere il tie-break al secondo match point per 8-6, completando una rimonta a dir poco stoica.

Hemery la spunta dopo quattro ore

Quella appena descritta, però, non è stata l’unica sfida fuori dall’ordinario giocatasi a Kigali in questi giorni. Già al primo turno era andato in scena un altro match particolare, quello tra il britannico Clarke e il francese Hemery. Anche in quel caso le palle match hanno superato abbondantemente la doppia cifra: il francese ha conquistato la vittoria dopo “sole” quattro ore di gioco e 13 match point complessivi (6 per parte, prima di quello decisivo) con un tie-break finale chiuso per 17-15, specchio di una settimana ruandese finora tutt’altro che banale.