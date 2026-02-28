ATP 500 Dubai 2026, Medvedev: “Dispiace per Griekspoor, ma contento del mio torneo”

È un Daniil Medvedev soddisfatto e in crescita quello presentatosi ai giornalisti dopo la vittoria all’ATP 500 di Dubai per ritiro di Tallon Griekspoor: l’olandese era riuscito a sconfiggere non solo Andrey Rublev, ma anche i dolori a una gamba che lo avevano tormentato fin dal primo set. Una prova di grande carattere la sua, prima di essere costretto ad alzare bandiera bianca in vista della finale contro l’ex numero 1 del mondo. Per il russo arriva così il primo bis in carriera, a Dubai, dopo il successo del 2023, capace di vincere il secondo titolo in stagione e di riscattarsi dopo le sconfitte ottenute a Rotterdam e Doha.

Come riportato da Punto de Break, nelle parole di Medvedev c’è un mix di amarezza e soddisfazione: “È chiaro che dispiace. Già ieri sembrava che Tallon avesse qualche problema fisico. Con questo tipo di infortuni non puoi mai sapere cosa succederà durante la notte: a volte migliorano e riesci a scendere in campo, magari stringendo i denti; altre volte peggiorano. Io ho disputato un ottimo torneo, quattro partite di alto livello. Ovviamente avrei voluto giocare la finale, ma la situazione è questa. La partita di ieri è stata straordinaria e la considero come la mia finale. Sono felice di aver portato a casa il torneo”.