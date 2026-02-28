ATP 500 Dubai 2026, Medvedev: “Dispiace per Griekspoor, ma contento del mio torneo”

È un Daniil Medvedev soddisfatto e in crescita quello presentatosi ai giornalisti dopo la vittoria all’ATP 500 di Dubai per ritiro di Tallon Griekspoor: l’olandese era riuscito a sconfiggere non solo Andrey Rublev, ma anche i dolori a una gamba che lo avevano tormentato fin dal primo set. Una prova di grande carattere la sua, prima di essere costretto ad alzare bandiera bianca in vista della finale contro l’ex numero 1 del mondo. Per il russo arriva così il primo bis in carriera, a Dubai, dopo il successo del 2023, capace di vincere il secondo titolo in stagione e di riscattarsi dopo le sconfitte ottenute a Rotterdam e Doha.
Come riportato da Punto de Break, nelle parole di Medvedev c’è un mix di amarezza e soddisfazione: “È chiaro che dispiace. Già ieri sembrava che Tallon avesse qualche problema fisico. Con questo tipo di infortuni non puoi mai sapere cosa succederà durante la notte: a volte migliorano e riesci a scendere in campo, magari stringendo i denti; altre volte peggiorano. Io ho disputato un ottimo torneo, quattro partite di alto livello. Ovviamente avrei voluto giocare la finale, ma la situazione è questa. La partita di ieri è stata straordinaria e la considero come la mia finale. Sono felice di aver portato a casa il torneo”.
Prossima tappa per Medvedev sarà l’ATP 1000 di Indian Wells, torneo in cui dovrà difendere la semifinale raggiunta lo scorso anno. Non sarà un compito semplice, anche se potrà recuperare punti a Miami, dove nel 2025 era uscito al primo turno. La top 10 è vicina: Alexander Bublik ha appena 45 punti in più del russo. Medvedev, però, preferisce non fare calcoli: “Sicuramente mi porto dietro tanta fiducia, ma il tennis è uno sport imprevedibile e in continua evoluzione. Può capitare che una settimana le cose non funzionino come vuoi e quella dopo ti ritrovi a esprimere un livello altissimo. È proprio questa la sua natura. Mi auguro di riuscire a trasferire la fiducia accumulata nelle quattro partite giocate a Indian Wells e continuare su questa strada”.