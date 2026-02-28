Challenger Pune 2026: Federico Cinà stende Duje Ajdukovic e vola in finale

Non si ferma più il cammino di Federico Cinà al Challenger 75 di Pune. L’azzurro supera in semifinale il croato Duje Ajdukovic, ex numero 105 del mondo (oggi n.346), e conquista la finale.

Per arrivare all’ultimo atto nel torneo indiano, ‘Palli‘, all’esordio ha superato il giapponese Kumasaka. Agli ottavi altro successo in due set contro Shimizu. Nei quarti è arrivata una delle prove più convincenti: vittoria per 6-4 6-2 contro Alastair Gray, con zero palle break concesse e appena otto punti persi al servizio.

Dunque, una vittoria pesantissima, non solo per il prestigio ma anche per la classifica: con questo successo Cinà supera virtualmente il proprio best ranking ed è già certo dell’ingresso in top 200 da lunedì. In caso di sconfitta in finale sarà numero 198 ATP, ritoccando ulteriormente il suo primato personale.

La partita

L’avvio è complicatissimo. Ajdukovic parte a tutta e strappa subito il servizio all’azzurro, scappando fino al 4-1 con doppio break di vantaggio. Sembra una partita indirizzata, ma da lì cambia tutto. Cinà trova il contro break nel sesto game e inizia a restare in scia. Nel decimo gioco Ajdukovic arriva a due punti dal set, ma Federico non trema: break che rimette tutto in equilibrio e inerzia completamente ribaltata. Sul 6-5, nel dodicesimo game, l’azzurro accelera ancora e chiude il primo parziale al secondo set point.

Nel secondo set il classe 2007 italiano prende definitivamente il comando. Annulla una palla break nel primo game, poi nel secondo strappa il servizio a zero e prende il largo. Gestione più lucida, ritmo alto e pressione costante da fondo campo. Nell’ottavo game, dopo qualche brivido, chiude al quarto match point e può finalmente esultare.

La finale

Nella quarta finale Challenger della carriera affronterà il britannico Felix Gill, primo confronto assoluto tra i due. Gill, per arrivare all’ultimo atto del Challenger di Pune, ha superato Geerts al primo turno in tre set, poi il padrone di casa Nagal, il polacco Maks Kasnikowski e in semifinale la testa di serie numero 8 Butvilas, mostrando grande solidità lungo tutta la settimana. Per ‘Pallino‘ sarà un test importante contro un giocatore in fiducia, ma con una certezza già acquisita: la top 200 è realtà.