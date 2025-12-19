Wawrinka si ritira: il 2026 sarà il suo ultimo anno

“Ogni libro ha bisogno di una fine. È tempo di scrivere l’ultimo capitolo della mia carriera come tennista professionista. Il 2026 sarà il mio ultimo anno nel tour“. Così Stan Wawrinka annuncia ufficialmente il proprio ritiro con un post pubblicato sul proprio profilo Instagram ufficiale. Una straordinaria carriera da professionista, quella dell’ex numero 3 del mondo, iniziata nel 2002 e culminata con la vittoria di tre Slam: Australian Open nel 2014, Roland Garros nel 2015 e US Open nel 2016. Memorabile anche l’oro olimpico vinto in doppio insieme con Roger Federer a Pechino nel 2008.

PASSIONE E SOGNO

Passione e sogno le parole scelte da Wawrinka per formare un acronimo di aggettivi che ne hanno caratterizzato l’intera carriera. Nel lungo messaggio Social del campione svizzero traspare tutta la dedizione avuta nei riguardi del tennis.