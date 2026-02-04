ATP Rotterdam 2026, si ritira anche Zverev per problemi alla caviglia

Piove sul bagnato per l’ATP 500 di Rotterdam 2026: dopo il forfait di Carlos Alcaraz è arrivato anche quello di Alexander Zverev. Secondo quanto riportato sui canali ufficiali del torneo, il tedesco ha deciso di rinunciare all’appuntamento sul cemento indoor in Olanda a causa di ricorrenti problemi alla caviglia. A tal proposito, il suo fisioterapista gli avrebbe infatti consigliato di recuperare completamente prima di tornare a giocare.

L’ENTRY LIST COMPLETA

“Sono incredibilmente deluso di dover prendere questa decisione. Il torneo di Rotterdam mi ha dato la possibilità di giocare nel main draw quando ero molto giovane, perciò sono sempre felice di tornarvi. Tuttavia, dati i miei trascorsi con la caviglia, devo dare priorità al recupero e non posso correre rischi. Auguro a tutti a Rotterdam una splendida settimana” ha dichiarato Zverev.

“Avremmo naturalmente voluto rivedere Alexander in campo, ma comprendiamo anche la sua decisione” ha invece il detto direttore del torneo Richard Krajicek, aggiungendo che “tutti ricordano l’impatto del suo precedente infortunio alla caviglia“, alludendo alla sfida del Roland Garros 2022 contro Rafa Nadal, quando s’infortunò, lasciò il campo in sedia a rotelle e restò a lungo fuori dal circuito.

Sarà dunque l’australiano Alex de Minaur la prima testa di serie del torneo, in programma dal 9 al 15 febbraio. L’unica buona notizia per gli olandesi è che il forfait di Zverev permette di entrare in tabellone a Jesper de Jong. In questo modo si libera una wild card, che verrà assegnato a Botic Van de Zandschulp.