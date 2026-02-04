ATP 250 Montpellier 2026: buona la prima per Nardi, adesso derby con Cobolli

Luca Nardi batte Nikoloz Basilashvili con un doppio 6-3 in poco più di un’ora. Il numero 106 al mondo accede così agli ottavi di finale dell’ATP 250 di Montpellier 2026, dove affronterà il connazionale Flavio Cobolli, testa di serie numero 2 del torneo. Dopo la delusione post-sconfitta al primo turno dell’Australian Open contro il cinese Yibing Wu e la finale persa al Challenger 125 di Manama, Nardi sforna una prestazione più che convincente contro il georgiano, concedendo una sola palla break all’avversario in tutto l’incontro.

LA PARTITA

Nel primo set c’è grande equilibrio e i due giocatori arrivano sul punteggio di 3-3 senza concedere alcuna palla break all’avversario. Al settimo game, l’italiano si guadagna due chance di break e alla seconda non sbaglia, strappando il servizio all’avversario. Poi mantiene la battuta e al nono game arriva il secondo break consecutivo per portarsi a casa il quarto gioco di fila e il primo parziale con un netto 6-3.

Nel secondo set, l’ex numero 16 del ranking è costretto ad annullare due palle break a Nardi in apertura. Sul punteggio di 3-3, il numero 106 del ranking conquista un’altra palla break che però non riesce a capitalizzare. Dopo aver mantenuto a 0 il servizio, nell’ottavo game arriva lo scatto decisivo: l’italiano, dopo aver guadagnato 3 chance di break, strappa il servizio al georgiano portandosi sul 5-3 in suo favore. Nel nono game non trema e chiude la pratica con un doppio 6-3.