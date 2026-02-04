Wawrinka, l’ultimo ballo: “Voglio restare competitivo e chiudere in top 100”

In un circuito sempre più dominato dai giovani, c’è chi, alla veneranda soglia dei quarant’anni, continua a dire la sua. E Stan Wawrinka lo ha dimostrato alla perfezione nella sua ultima apparizione all’Australian Open 2026. Dopo aver raggiunto il terzo turno e aver combattuto con le unghie e con i denti in ognuno dei suoi match – memorabile il secondo round contro Arthur Gea, dal quale è uscito vincitore dopo quattro ore e mezza in cinque set -, il tennista svizzero è tornato in Europa. Pronto per dedicarsi all’ATP 250 di Montpellier, esordirà mercoledì 4 febbraio contro Hamad Medjedovic.

IL MOMENTO DI STAN

Nella conferenza stampa tenuta prima dell’inizio dell’Open Sud de France, il tre volte campione Slam ha chiarito la situazione riguardo alla sua salute fisica e al momento che sta vivendo: “Sto bene, sono tornato a casa e mi sono ripreso bene. Sono felice di essere tornato qui in Francia e sento di avere un atteggiamento molto positivo.



So che questo è il mio ultimo anno, come ho già annunciato: sono molto contento di questa decisione, ma allo stesso tempo molto motivato ad affrontare questa stagione. Un anno tennistico è lungo, ci sono molti tornei e molte partite da giocare. Sono contento per l’inizio dell’anno. Spero di continuare a essere competitivo e di scalare la classifica”.

La tenuta fisica e l’ottimo livello di tennis mostrato in questa primissima parte di stagione hanno suscitato diversi dubbi sul ritiro, già annunciato da Stan per la fine del 2026. Dubbi che — indipendentemente dai risultati che arriveranno — Wawrinka non ha: “È vero che ho giocato parecchie partite in Australia ad altissimo livello, e questo mi rende molto felice. Ma qualunque cosa accada, indipendentemente dalla mia classifica e dai risultati da qui alla fine della stagione, non influenzerà affatto la mia decisione”.

OBIETTIVO TOP 100

L’obiettivo primario per questo ultimo anno da professionista è chiaro: competere ai massimi livelli e terminare una splendida carriera dentro la top 100. “L’obiettivo è essere competitivo e divertirmi in campo, come è sempre stato per tutta la mia carriera. Voglio vivere questa esperienza insieme a tutti i miei tifosi: è qualcosa che ho sempre apprezzato, uno dei motivi per cui ho continuato a giocare così a lungo. Vorrei anche risalire la classifica e finire l’anno tra i primi 100. Concludere l’anno in buona forma, rimanendo competitivo, è senza dubbio la mia più grande motivazione”.