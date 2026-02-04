Wta

WTA 250 Cluj-Napoca 2026: orari, programma e ordine di gioco di mercoledì 4 febbraio

Il programma, con gli orari italiani e l’ordine di gioco di mercoledì 4 febbraio del torneo WTA 250 di Cluj-Napoca. Verrà completato il quadro dei quarti di finale, dalle partite, tra le altre, della testa di serie numero uno, Emma Raducanu, che se la vedrà con Kaja Juvan, e della seconda favorita, Jacqueline Cristian, che affronterà Daria Snigur.

Il programma di mercoledì 4 febbraio

Centre Court

ore 10:00 (4) Wang vs Masarova

a seguire (5) Potapova vs Zakharova

non prima delle ore 14:30 (Q)Snigur vs (2) Cristian

non prima delle ore 17:00 (LL) Zidansek vs (3) Cirstea

a seguire (1) Raducanu vs Juvan

Court 2

ore 10:00 Erjavec/Rakotomanga Rajaonah vs Jakupovic/Radisic

a seguire (Q) Chwalinska vs (7) Danilovic

