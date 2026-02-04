WTA 250 Cluj-Napoca 2026: orari, programma e ordine di gioco di mercoledì 4 febbraio

Il programma, con gli orari italiani e l’ordine di gioco di mercoledì 4 febbraio del torneo WTA 250 di Cluj-Napoca. Verrà completato il quadro dei quarti di finale, dalle partite, tra le altre, della testa di serie numero uno, Emma Raducanu, che se la vedrà con Kaja Juvan, e della seconda favorita, Jacqueline Cristian, che affronterà Daria Snigur.
Il programma di mercoledì 4 febbraio
Centre Court
ore 10:00 (4) Wang vs Masarova
a seguire (5) Potapova vs Zakharova
non prima delle ore 14:30 (Q)Snigur vs (2) Cristian
non prima delle ore 17:00 (LL) Zidansek vs (3) Cirstea
a seguire (1) Raducanu vs Juvan
Court 2
ore 10:00 Erjavec/Rakotomanga Rajaonah vs Jakupovic/Radisic
a seguire (Q) Chwalinska vs (7) Danilovic