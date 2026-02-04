ATP 250 Montpellier 2026: Vavassori eliminato al primo turno da Blanchet

Termina al primo turno il percorso di Andrea Vavassori al torneo ATP 250 di Montpellier 2026, dove, per mano di Ugo Blanchet, esce sconfitto 6-4 6-3 in un’ora e ventuno minuti. Dopo due vittorie nelle qualificazioni, l’italiano si deve arrendere all’attuale numero 158 del mondo.
Al prossimo turno il francese affronterà il numero 6 del seeding, Arthur Fils, tornato in campo per la prima volta dallo scorso maggio al Roland Garros.
La partita
Nel primo parziale domina sostanzialmente l’equilibrio, con entrambi i giocatori che non hanno problemi al servizio. Tutto sembra far presagire che il set si decida al tie-break, ma sul 5-4 per Blanchet, l’azzurro cede il proprio turno di battuta.
Nel secondo parziale il lucky loser prende in mano le redini del gioco e, con due break, si porta sul cinque a zero. Con tre game consecutivi Vavassori cerca di rientrare nella sfida, ma il transalpino non trema e chiude sul 6-3.