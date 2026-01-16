ATP 250 Adelaide 2026: Machac e Humbert approdano in finale

Si sono concluse le semifinali dell’ATP 250 di Adelaide, che hanno delineato Ugo Humbert e Tomas Machac come finalisti dell’ultimo torneo prima dell’Australian Open.

MACHAC SUPERA PAUL

Nella prima semifinale Tomas Machac si è imposto in rimonta per 2-6 6-3 6-3 sulla testa di serie n.2 del seeding Tommy Paul in poco meno di 2 ore. Per il ceco si tratta della terza finale in carriera a livello ATP, dopo quella persa al 250 di Ginevra nel 2024 e quella, invece, vinta all’ATP 500 di Acapulco nel 2025 proprio contro Davidovich Fokina.

LA PARTITA

Nel primo set lo statunitense è padrone assoluto del campo, gestisce il vantaggio del break ottenuto nel quinto gioco e chiude il parziale per 6-2. Arriva la reazione del tennista ceco che al primo passaggio a vuoto di Paul gli strappa il servizio e con ordine nei turni di servizio, chiude 6-3 il secondo set portando in parità il match. Sulla scia del set appena vinto, Machac ottiene il break in apertura e con esperienza lo porta fino in fondo chiudendo per 6-3.

DAVIDOVICH FOKINA KO CON HUMBERT

È Ugo Humbert il secondo finalista dell’edizione 2026 dell’ATP 25o di Adelaide, il francese ha superato la testa di serie n.1 Davidovich Fokina, con il punteggio di 6-3 5-7 7-6(4) in poco più di 2 ore e mezzo. Grande settimana per il francese che ha lasciato per strada solo un set in tutto il torneo, sconfiggendo in ordine Atmane, Griekspoor e Shevchenko.

LA PARTITA

Il primo set si decide nel sesto game quando Humbert strappa il servizio all’avversario e con ordine gestisce il vantaggio per poi chiudere 6-3. Nel secondo parziale c’è grande equilibrio tra i due giocatori fino al dodicesimo gioco dove, Davidovich Fokina alla prima palla break di tutta la partita ruba il servizio e si aggiudica 7-5 il set. Il terzo e decisivo parziale si sviluppa sulla stessa linea del secondo, nessuno dei due giocatori concede palle break e si arriva al tiebreak, dove il classe ’98 francese ha avuto la meglio per 7 punti a 4.