Una sola partita di Sinner nella Top 10 degli eventi sportivi più visti in Italia nel 2025

Tennis protagonista negli eventi più visti in Italia nel 2025. In una statistica riportata dal sito Simone Salvador, sono 21 le partite che compaiono nella top 100 degli appuntamenti più seguiti dell’anno. Nonostante le quattro finali Slam vinte e il 2025 incredibile disputato, c’è solamente una partita di Jannik Sinner in top 10, per la precisione l’ultimo atto delle ATP Finals di Torino contro Carlos Alcaraz, che si assesta in decima posizione con 7.055.000 spettatori. Al primo posto c’è la finale di Champions League tra Inter e Psg, per un calcio che resta lo sport più seguito, per numero di eventi, nel 2025 in Italia.
LA TOP TEN – CALCIO PROTAGONISTA TRA INTER E NAZIONALE
- Champions League: Psg-Inter (calcio) – 8.393.000 spettatori
- Nations League: Italia-Germania (calcio) – 8.233.000
- Qualificazioni Mondiali: Italia-Israele (calcio) – 7.906.000
- Champions League: Inter-Barcellona (calcio) – 7.890.000
- Qualificazioni Mondiali: Israele-Italia (calcio) – 7.852.000
- Qualificazioni Mondiali: Italia-Norvegia (calcio) – 7.776.000
- Qualificazioni Mondiali: Italia-Moldova (calcio) – 7.721.000
- Supercoppa Italiana: Inter-Milan (calcio) – 7.636.000
- Nations League: Germania-Italia (calcio) – 7.323.000
- ATP Finals: Sinner-Alcaraz (tennis) – 7.055.00
GLI SPORT PRESENTI IN TOP 100
Assoluto protagonista il calcio, che compare in più della metà delle partite della top 100. Spicca la Formula 1, in proporzione agli eventi totali, con ben 15 GP nei primi 100.
Calcio – 53
Tennis – 21
F1 – 15
Ciclismo – 5
Pallavolo – 4
MotoGP – 2