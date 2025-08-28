US Open 2025, Paolini evita il pericolo Jovic: “Errani? Diventerà una grande coach”

Jasmine Paolini batte Iva Jovic 6-3 6-3 e supera così un insidioso secondo turno agli US Open 2025. Sul Louis Armstrong, la numero 1 d’Italia ha sconfitto la diciassettenne statunitense, coraggiosa e spensierata nell’approccio ma altrettanto combattiva in un finale in cui ha recuperato uno dei due break di svantaggio e ha poi salvato quattro match point prima di capitolare. Jovic aveva avuto anche una palla del 5-4, ma con un doppio fallo non si è neppure giocata il punto. Nella parte alta del tabellone prosegue invece l’avventura di Jasmine, che virtualmente diventa numero 6 del mondo e al 3° turno affronterà la vincente di Vondrousova-Kessler.

“Qualche alto e basso, specialmente nel finale dove ero più nervosa. Ma sono contenta perché nei momenti importanti mi sono fatta trovare lì – le parole dell’azzurra nel post-match –. Iva è una grande giocatrice, a Indian Wells ci avevo vinto al terzo quest’anno e sapevo di dover dare il massimo per batterla”. In una stagione che l’ha vista trionfare a Roma e giocare la finale a Cincinnati, l’azzurra sta traendo il meglio da un’annata ostica, in cui era chiamata a confermare quanto di buono fatto nel 2024: “Lo scorso anno tante prime volte, quest’anno è stato più difficile, ma alla fine i risultati sono arrivati e spero di continuare a fare un buon torneo. Penso un turno dopo l’altro qui a New York, guardare troppo avanti potrebbe essere pericoloso”.

A fine partita Jasmine ha ringraziato il suo angolo e ha battuto il cinque al fotografo Ray Giubilo, che le ha scattato una foto diventata virale: “Ringrazio Ray per la foto incredibile che mi ha fatto. Errani? Non è solo qui a guardarmi, ma mi aiuta. È una giocatrice intelligente e diventerà una grande coach: sa sempre darmi i consigli giusti”.