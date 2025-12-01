Bertolucci ricorda Pietrangeli: “Il nostro primo eroe tennistico”

“È un gran brutto lunedì. È stato il nostro capitano nella prima vittoria in Coppa Davis, in Cile nel 1976, ma soprattutto é stato il primo grande giocatore italiano, recordman assoluto per quanto riguarda i match disputati in Coppa Davis, un record che nessuno potrà mai togliergli. È stato il nostro primo eroe tennistico, da ragazzini lo guardavamo giocare a bocca aperta, nel bianco e nero dei primi incontri di Davis. Nicola aveva anche una grande personalità, era un grande personaggio, che ha scritto pagine indelebili. È il tennis italiano. Purtroppo, dopo Lea Pericoli abbiamo perso anche lui”. Così, su Mediaset Sport, Paolo Bertolucci ricorda Nicola Pietrangeli, icona del tennis italiano, scomparso l’1 dicembre all’età di 92 anni.