La Lazio piange Pietrangeli: “Campione che ha portato in alto l’Italia della racchetta”

“Ricordiamo Nicola Pietrangeli, leggenda del tennis italiano e appassionato della nostra Lazio. Un campione che ha portato in alto l’Italia della racchetta e che ha sempre portato la Lazio nel cuore. Nel 1974 si allenava con la squadra che avrebbe conquistato lo Scudetto, condividendo passione, spirito e colori. Primo italiano a vincere uno Slam, due Roland Garros, capitano della prima vittoria in Davis della nostra Nazionale”. Così, sui propri canali social, la Lazio, squadra del cuore di Nicola Pietrangeli, piange la scomparsa, all’età di 92 anni, di una delle icone del tennis italiano.