Tabellone qualificazioni ATP 250 Hong Kong: Maestrelli a caccia del main draw

Sorteggiato il tabellone delle qualificazioni dell’ATP 250 di Hong Kong 2026, torneo in programma dal 5 all’11 gennaio. Toccherà a Francesco Maestrelli, numero 8 del seeding, provare a raggiungere Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego nel tabellone principale del torneo. Il tennista azzurro dovrà vedersela contro il cinese Yi Zhou e in caso di vittoria affrontare in finale uno tra il cileno Alejandro Tabilo (testa di serie numero 2) e il francese Luca Van Assche. Presenti in tabellone anche il tedesco Jan-Lennard Struff e lo statunitense Emilio Nava rispettivamente in qualità di numero 3 e numero 4 di un seeding guidato dal cileno Cristian Garin.

IL TABELLONE COMPLETO DELLE QUALIFICAZIONI DELL’ATP 250 DI HONG KONG

Garin (1) (ALT) – Mmoh

Sachko – Kypson (6)

Tabilo (2) – Van Assche

Zhou (WC) – Maestrelli (8)

Struff (3) – Piros

Basavareddy – Bu (7)

Nava (4) – Thompson (WC)

Ymer – Djere (5)