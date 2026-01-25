Australian Open 2026: Alcaraz ai quarti di finale senza perdere set, ko Paul

Carlos Alcaraz è il primo giocatore a qualificarsi per i quarti di finale dell’Australian Open 2026. Il numero 1 del mondo batte Tommy Paul col punteggio di 7-6(6) 6-4 7-5 in due ore e quarantacinque minuti di gioco portando così il conto degli H2H contro lo statunitense sul 6-2 in suo favore. Il murciano mantiene inoltre vivo il sogno di diventare il giocatore più giovane dell’era Open a conquistare il Career Grand Slam. Nel prossimo turno, il sei volte campione Slam sfiderà il vincente tra il kazako Alexandre Bublik e l’australiano Alex de Minaur.

“È stato un match di alto livello, sono molto felice di averlo vinta in tre set – afferma il numero 1 del mondo nella consueta intervista a caldo post match -. Lui è partito molto forte ma sono rimasto concentrato, sapevo che avrei avuto le mie chance. Lavoro da tempo sulla percentuale delle prime di servizio e sono contento di averle migliorate, a fine set guardo sempre le percentuali. Dalla fine della scorsa stagione mi sono sentito più a mio agio partendo più in alto col movimento e sembra stia funzionando. Bublik o de Minaur ai quarti? Sono entrambi giocatori incredibili. Bublik ha un tennis che ti mette a disagio in campo, de Minaur avrà il pubblico dalla sua e dovrò concentrarmi sul mio tennis“.

ALCARAZ-PAUL: LA PARTITA

Inizio di primo set in salita per Alcaraz: break in apertura a favore di Paul. Il numero 1 del mondo tenta la pronta reazione nel quarto gioco ma l’americano è bravo ad annullare due palle del contro break. Il contro break arriva nell’ottavo game complice un turno di servizio dove lo statunitense mette a segno solo una prima palla su otto punti giocati. Nel game successivo tocca al murciano annullare una nuova palla break prima di riuscire a tenere il servizio ai vantaggi. Il numero 19 del seeding risponde tenendo la battuta e il parziale si allunga: 5-5. Il primo set si decide in un tie-break che viene interrotto dopo il sesto punto per il malore di uno spettatore presente sugli spalti della Rod Laver Arena. A soccorsi avvenuti, il gioco riprende dopo 14 minuti di interruzione. Dopo una serie di mini break e contro mini break, doppio fallo decisivo di Paul, è dunque Alcaraz ad aggiudicarselo per 8 punti a 6.

A scattare meglio dai blocchi di partenza del secondo set è Alcaraz con il break conquistato nel terzo game. Break che resta l’unico in tutto il parziale e permette al 6 volte campione Slam di chiudere col punteggio di 6 giochi a 4.

Nel terzo game del terzo set il nativo di Voorhees annulla tre palle break mostrando grande attaccamento alla partita. L’equilibrio prosegue fino al completamento del decimo game e anche questo parziale si allunga. Nell’undicesimo gioco il numero 1 del mondo piazza l’allungo decisivo con il break che lo porta a servire e chiudere partita e incontro a suo favore.