Australian Open 2026: malore tra il pubblico, interrotta Alcaraz-Paul

Il match tra Carlos Alcaraz e Tommy Paul, valido per gli ottavi di finale dell’Australian Open 2026, è stato interrotto nel corso del tie-break del primo set a causa di un malore accusato da uno spettatore presente sugli spalti della Rod Laver Arena.
AGGIORNAMENTO ORE 04:50 – Il gioco riprende regolarmente tra gli applausi della Rod Laver Arena.
AGGIORNAMENTO ORE 04:48 – Dopo 12 minuti di interruzione la giudice di sedia annuncia il miglioramento della situazione tra gli spalti. A breve si dovrebbe tornare a giocare.