ESCLUSIVA – Renzo Furlan: “La forza mentale di Sinner è straordinaria. Musetti e Darderi potenziali Top 3 e Top 10” (VIDEO)

“Jannik Sinner ci ha abituato a superare situazioni spesso al limite come quella contro Rune dell’anno scorso sempre all’Australian Open. Ha gestito il match contro Spizzirri da grande campione qual è alzando il livello nella situazione di maggior difficoltà“. Queste le parole di Renzo Furlan, ex coach di Jasmine Paolini ora nel team di Tyra Grant, in un’intervista rilasciata ai microfoni di Alessandro Nizegorodcew e Lorenzo Ercoli per Spazio Tennis. L’ex tennista italiano mostra di aver molto chiari i motivi che rendono l’altoatesino uno dei due migliori tennisti del mondo al momento: “Per essere numero 1 o numero 2 del mondo tennis e fisico non bastano, tutto parte dalla testa e quella di Jannik è straordinaria e superiore a tutti gli altri. È stato anche bravo a scegliersi un ottimo team“.

Gli ottavi di finale dell’Australian Open 2026 metteranno di fronte Jannik Sinner e Luciano Darderi reduce dal successo in quattro set contro il russo Karen Khachanov. A dire la sua sul prossimo derby italiano in terra australiana e a lodare le caratteristiche fisiche, tecniche e mentali del nativo di Villa Gesell è lo stesso Furlan: “Questa è una di quelle partite che voglio guardare con molta attenzione. Darderi ha le armi per far male a Sinner anche se stiamo parlando di due giocatori dal peso specifico diverso. Credo che Darderi non abbia fatto ancora vedere tutto il suo potenziale, è stato uno dei pochi a vincere almeno tre tornei nella passata stagione. Non sono sorpreso della sua vittoria contro Khachanov, lui quando entra in campo è sempre molto focalizzato e voglioso di tirar fuori il meglio di sé. Potenziale Top 10? Io dico di sì. I primi due sono intoccabili, dal tre al cinque vedo giocatori del livello di Musetti, Djokovic, Zverev e Shelton mentre dopo il cinque è tutto aperto e Darderi non è lontanissimo da quel livello“.

Altro argomento trattato durante l’intervista da Renzo Furlan è il cammino di Lorenzo Musetti nel Major australiano, la sua crescita e il suo potenziale in classifica: “Lorenzo sta disputando un ottimo avvio di stagione, l’aver saltato la Coppa Davis gli ha permesso di recuperare energie e di dedicarsi al meglio alla preparazione. Ha inserito all’interno del suo team José Perlas che ha grandissima qualità ed esperienza. Musetti ha le carte per fare qualcosa di straordinario e mi sembra già molto più convinto rispetto all’anno scorso. Per me, lui è un potenziale Top 3. È uno di quei giocatori che usando slice e rotazioni può dare molto fastidio a Fritz che è un signor giocatore. Credo che Lorenzo possa disinnescare Fritz non facendogli giocare la palla all’altezza più congeniale“.

Interrotto il rapporto con Jasmine Paolini, ora Renzo Furlan fa parte del team di Tyra Grant insieme con Matteo Donati. Questo il pensiero dell’ex numero 19 del mondo a proposito di entrambe le giocatrici: “Jasmine è ormai talmente maturata che secondo me non avrà grandi difficoltà a mantenere un livello che le permetta di essere stabilmente tra le Top 10. È una giocatrice estremamente completa sia dal punto di vista fisico che tecnico oltre ad avere sempre una forte motivazione. Inoltre, la sua qualità aggiunta è che diventa straordinaria quando la partita diventa una lotta. Fino a Roma avrà dei punti di difendere ma dopo avrà un bel margine. Sono molto fiducioso per la sua annata“.

“Tyra Grant insieme all’austriaca Lilli Tagger e all’australiana Emerson Jones rappresenta quelle che per me sono le tre tenniste classe 2008 più forti al mondo – prosegue Furlan -. Tyra è una di quelle giocatrici che ha tutte le carte in regola per far bene: ha talento, qualità tecniche, qualità fisiche e molto margine di miglioramento per quanto riguarda la gestione dei match. Inoltre è una ragazza molto solare e gioviale, non voglio girarci attorno: l’obiettivo per questa stagione è entrare in top 100. Se non ci arriverà non sarà un problema ma avrà le chance per entrarci e soprattutto l’ambizione“.

