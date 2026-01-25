Australian Open 2026: Sabalenka avanza ai quarti senza perdere set

Con il 20° tie-break consecutivo vinto a livello Slam, record assoluto nella storia del tennis, Aryna Sabalenka apre il programma odierno sulla Rod Laver Arena con una vittoria per 6-1 7-6(1) in 1 ora e 26 minuti di gioco, sulla giovane canadese Mboko, conquistando l’accesso ai quarti di finale a Melbourne.

“È una giocatrice incredibile per la sua età, oggi mi ha spinto al limite e sono molto contenta di aver chiuso il match in due set” ha dichiarato Aryna ai microfoni nel post match. “Non sono interessata alla statistica dei tie-break, penso solo a giocare punto dopo punto. Sto cercando di rimanere nella mia bolla e di mostrare il miglior spirito combattivo possibile”.

Si è poi espressa sulle complicate condizioni di questi giorni a Melbourne:“Fa molto caldo, fortunatamente abbiamo il tetto ed è una cosa molto importante per la nostra salute. Domani mi allenerò indoor: il recupero è fondamentale”, ha dichiarato la bielorussa al termine dell’incontro.

Per Sabalenka si tratta della nona vittoria stagionale nel 2026, confermandosi imbattuta dopo il titolo conquistato in apertura d’anno al WTA 500 di Brisbane. Non solo: zero set persi tra Brisbane e Australian Open. Nel torneo di Melbourne, oltre a Mboko, la numero uno del mondo aveva già superato Rakotomanga Rajonah, Bai e Potapova. Nei quarti Aryna affronterà la vincente del match tra Jovic e Putintseva, continuando la rincorsa al suo terzo Australian Open.

LA PARTITA

A partire meglio è stata la canadese, che nel primo game del primo parziale si è procurata una palla break. Da quel momento, però, è stato un monologo di Sabalenka: cinque giochi consecutivi per la bielorussa, che ha chiuso il primo set per 6-1.

Il secondo parziale è stato ben diverso. Dopo essersi portata avanti 6-1 4-1, Sabalenka ha accusato un passaggio a vuoto, permettendo a Mboko di rientrare in partita e addirittura di portarsi in vantaggio sul 6-5, giocando un tennis più sciolto e aggressivo specialmente in risposta dove si è visibilmente avvicinata con i piedi dentro al campo.

La reazione della numero uno del mondo, però, non si è fatta attendere: Aryna ha alzato nuovamente il livello nei momenti decisivi, imponendosi nel tie-break con un perentorio 7-1, lasciando un solo punto alla canadese.