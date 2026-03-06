Masters 1000 Indian Wells 2026, ritiro Prizmic contro Fils: il motivo e cosa succede con le scommesse

Ritiro per Dino Prizmic nel corso del secondo set della sfida con Arthur Fils, valida per il secondo turno del Masters 1000 di Indian Wells 2026. Sotto 6-2 3-2, il croato ha chiesto l’intervento del fisioterapista e, dopo un consulto, ha deciso di non continuare il match. Si è dunque avvicinato a Fils per stringergli la mano, mettendo improvvisamente e anzitempo fine al match. All’apparenza sembrerebbe essere un malessere – magari il virus che gira in California di cui aveva parlato anche Matteo Berrettini -, tuttavia c’è anche la possibilità che si tratti di un infortunio al braccio destro, già accusato nel match di primo turno contro Schoolkate.

RITIRO FILS, COSA SUCCEDE CON LE SCOMMESSE

La sfida è regolarmente cominciata, quindi parte dei siti scommesse rimborsano gli esiti (Prizmic perdente, Fils vincente). Il consiglio, però, è di controllare il regolamento del sito di betting sul quale avete piazzato la giocata. Verranno pagate regolarmente le quote relative al primo parziale, che si è concluso. Le quote che invece saranno rimborsate interessano il set betting. Infine, quelle sugli under e over games verranno pagate solo ed esclusivamente se l’esito risulta già certificabile.