Masters 1000 Indian Wells 2026: Musetti sconfitto da Fucsovics al rientro

Per Lorenzo Musetti è arrivata una sconfitta in quello che era il primo match dopo l’infortunio. Fermo per oltre un mese, il carrarino è tornato in campo nel Masters 1000 di Indian Wells 2026 e si è arreso al secondo turno all’ungherese Marton Fucsovics (numero 58 ATP) con il punteggio di 7-5 6-1 in un’ora e mezza. Troppo falloso ma soprattutto ancora non al meglio Musetti, che ha tenuto botta per un set prima di mollare. Pur non avendo disputato una prova brillante, se l’azzurro è stato sconfitto il merito è anche dell’avversario, il quale ha invece giocato un ottimo incontro e si è regalato la quarta vittoria in carriera contro un top 10.

LA PARTITA

Fucsovics parte a mille, inanellando un parziale di 12 punti a 3 e ottenendo il break in avvio. Musetti però riesce prima a sbloccarsi e poi a ricucire il gap, impattando sul 4-4. Il tie-break sembra ormai intravedersi all’orizzonte, invece, Lorenzo perde la battuta nel dodicesimo game e cede il set all’avversario per il 7-5. Improvvisamente le settimane senza giocare si fanno sentire e fisicamente il carrarino crolla. I giochi persi consecutivamente arriveranno a essere ben sette poiché l’ungherese domina la seconda frazione. Dopo esser volato sul 5-0, manca due match point nel sesto game ma poi chiude con la battuta nel gioco successivo. Musetti ha ancora bisogno di tempo e ci riproverà tra due settimane in occasione del Masters 1000 di Miami.