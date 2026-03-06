Masters/Wta 1000 Indian Wells 2026: programma, orari e ordine di gioco sabato 7 marzo con Darderi e Alcaraz

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco di sabato 7 marzo del Masters/WTA 1000 di Indian Wells 2026. L’unico italiano in campo è Luciano Darderi, che affronta il qualificato australiano Hijikata. Grande attesa inoltre per il debutto di Carlos Alcaraz, il quale inaugura il suo cammino contro il bulgaro. Di seguito tutti gli incontri in programma.
STADIUM 1
ore 20.00 – Baptiste vs (3) Rybakina
non prima delle 22.00 – (3) Djokovic vs Majchrzak
a seguire – (1) Alcaraz vs Dimitrov
non prima delle 03.00 – (5) Pegula vs (WC) Vekic
a seguire – (11) Medvedev vs Tabilo
STADIUM 2
ore 20.00 – Bautista Agut vs (14) Draper
non prima delle 22.00 – (Q) Day vs (2) Swiatek
a seguire – (8) Andreeva vs Sierra
non prima delle 03.00 – Fearnley vs (7) Fritz
non prima delle 05.00 – Siegemund vs (9) Svitolina
STADIUM 3
ore 20.00 – Shevchenko vs (13) Ruud
a seguire – (16) Khachanov vs Fonseca
a seguire – Korda vs (6) De Minaur
ore 03.00 – (15) Keys vs (Q) Parry
a seguire – (28) Kostyuk vs Townsend
STADIUM 4
ore 20.00 – (32) Sakkari vs (WC) Tagger
a seguire – Kartal vs (20) Navarro
a seguire – Siniakovs vs (27) Fernandez
non prima delle 00.00 – (10) Bublik vs (LL) Kopriva
a seguire – (32) Humbert vs Michelsen
STADIUM 5
ore 20.00 – (19) F. Cerundolo vs (Q) Bonzi
a seguire – (24) Vacherot vs Borges
a seguire – J.M. Cerundolo vs (26) Rinderknech
a seguire – Hijikata vs (20) Darderi
STADIUM 6
ore 20.00 – Kovacevic vs (31) Moutet
a seguire – (17) Rublev vs Diallo
a seguire – (27) Norrie vs McDonald
quinto match dalle 20.00 – Baez vs (22) Lehecka
STADIUM 7
ore 20.00 – (Q) Hunter vs (12) Bencic
a seguire – (WC) Volynets vs (26) Ostapenko
quarto match dalle 20.00 – (25) Mertens vs Bucsa
STADIUM 9
ore 20.00 – (13) Muchova vs Bondar
a seguire – (19) Samsonova vs Krueger
non prima delle 00.00 – Ruzic vs (24) Zheng