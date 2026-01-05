United Cup 2026: masterclass di Hurkacz contro Zverev, Polonia avanti 1-0

Ennesima sorpresa alla United Cup: Hubert Hurkacz batte in due set Alexander Zverev col punteggio di 6-3 6-4 e porta sul punteggio di 1-0 la sua Polonia contro la Germania del numero 3 al mondo. L’ex numero 6 del mondo non giocava una partita ufficiale dal giugno 2025 quando riuscì a battere in due set lo spagnolo Roberto Bautista Agut sull’erba olandese di S-Hertogenbosch. A decidere il match, un break per set da parte del polacco che ha sfornato una super prestazione al servizio con 21 ace.

A Iga Swiatek la possibilità di consegnare il punto decisivo alla propria nazione nella sfida a seguire contro la tedesca Eva Lys. In caso di parità, l’esito del tie sarà deciso dal doppio misto che vedrà scendere in campo Laura Siegemund e Alexander Zverev contro la stessa numero 2 del mondo e Hubert Hurkacz.

LA PARTITA

Il primo set è stato controllato sin da subito dal polacco che è riuscito nel secondo game a strappare il servizio al tedesco, dopo che nel primo era stato costretto ad andare ai vantaggi. Nel secondo set, dopo un inizio molto equilibrato, Hurkacz ha ottenuto il secondo e decisivo break del match portandosi sul momentaneo 4-3 e ha poi chiuso i conti al decimo gioco. Hurkacz è stato pressoché perfetto, concedendo una sola palla break in tutto l’incontro. Dall’altro lato, Zverev comincia nel peggiore dei modi questo 2026, rompendo anche una racchetta dopo aver subito il break nel secondo set.

Marco della Calce