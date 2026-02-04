ATP Montpellier 2026, Auger-Aliassime: “Crampi? Normali anche per Sinner e Alcaraz”

L’inizio stagione di Fèlix Auger-Aliassime non è stato dei migliori, in particolare a causa del ritiro per crampi al primo turno dell’Australian Open contro Nuno Borges. Una sola vittoria ottenuta sin qui, in United Cup contro il numero 361 del mondo Zhizhen Zhang per il canadese, che nella conferenza stampa prima dell’inizio del torneo 250 di Montpellier ha voluto parlare della sua condizione fisica attuale.

In particolare ha raccontato di aver recuperato subito dai problemi riscontrati in Australia: “Mi sono sentito al 100% da quando sono rientrato a casa. Ho solo avuto dei crampi nel corso della partita e ora sto bene”. Le problematiche riguardo i crampi hanno colpito tennisti di alto calibro nel corso del primo Major dell’anno, come Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Secondo Auger-Aliassime, queste circostanze non sono state del tutto una sorpresa: “È normale vedere giocatori come Jannik e Carlos avere i crampi in certe situazioni, soprattutto a causa delle condizioni climatiche e dell’intensità del tennis attuale”.

Grandi obiettivi in termini di risultati e Djokovic come esempio per tutti

Per iniziare la rincorsa ai piani alti della classifica mondiale, il canadese dovrà difendere il successo ottenuto nella scorsa annata proprio qui a Montpellier, in finale contro lo statunitense Aleksandar Kovacevic. Come primo avversario affronterà il vincente della sfida tra Stan Wawrinka e Hamad Medjedovic.

Nonostante il complicato inizio di 2026, il numero 8 del mondo si è dimostrato fiducioso riguardo la possibilità di ottenere numerose soddisfazioni nel corso dell’anno: “Ho sempre avuto grandi ambizioni, ma sto acquisendo ancor più maturità e sicurezza. Spero di arrivare il più in alto possibile”.

Infine, si è espresso sul percorso di Novak Djokovic nello Slam australiano, elogiando la sua capacità di rimanere competitivo nel corso del tempo e la sua passione per questo sport: “Ciò che colpisce di lui è la resilienza e l’incrollabile passione per il tennis, ma anche la sua abilità nel mantenersi in forma. È una fonte d’ispirazione per tutti noi”. Come se non bastasse, secondo l’ex numero 5 del mondo, non c’è discussione su chi sia il migliore di sempre: “È il più grande giocatore di tutti i tempi”.