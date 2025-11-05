News

Atp Finals 2025: Alcaraz arrivato a Torino (VIDEO)

Tommaso de Laurentiis
By Tommaso de Laurentiis
1 Min Read
Mandatory Credit: Photo by Matthieu Mirville/ZUMA Press Wire/Shutterstock (15629048bi) Carlos ALCARAZ of Spain during the second day of the Rolex Paris Masters 1000 tennis tournament at Accor Arena on October 28, 2025 in Nanterre near Paris, France. Rolex Paris Masters - Day 2, Nanterre, France - 28 Oct 2025

Carlos Alcaraz è a Torino. Dopo l’eliminazione all’esordio nel Masters 1000 di Parigi, lo spagnolo è sbarcato nel capoluogo torinese in tarda mattinata in vista del primo allenamento nel pomeriggio alla Inalpi Arena. Il torneo prenderà il via domenica 9 novembre per una settimana intera di tennis con l’ultimo atto previsto per il 16. Giovedì 6 alle 12 il sorteggio dei due gironi con la certezza di avere Sinner nel Gruppo ‘Borg’ e Alcaraz nel Gruppo ‘Connors’.

 

