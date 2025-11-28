Stop per Borna Coric: il croato si opera alla spalla destra

Borna Coric dovrà fermarsi ancora. Il croato classe 1996 ha annunciato sui social di essersi sottoposto a una nuova operazione alla spalla destra, la stessa sulla quale nel 2021 era già intervenuto e che lo aveva costretto a saltare l’intera stagione.

“A causa di un infortunio alla spalla che ho subito a maggio e che mi ha dato fastidio da allora, ho dovuto sottopormi a un intervento chirurgico. Un enorme grazie al dottor Olivier Verborgt e al team dell’AZ Monica Hospital per la cura e la professionalità. Il dottore è stato molto contento dell’operazione e delle condizioni della spalla. Grazie a tutti per il supporto: ci vediamo presto in campo”.

La notizia arriva al termine di un 2025 dai due volti: quattro titoli Challenger (Lugano, Thionville, Zadar e Aix-en-Provence) e pochissime vittorie a livello ATP. Ćorić aveva infatti perso al primo turno a Melbourne e Montpellier, poi aveva disputato le qualificazioni del Roland Garros prima di fermarsi a maggio proprio per il problema alla spalla.

È rientrato brevemente tra Toronto, Winston-Salem e New York, arrendendosi sempre al primo turno, prima di dichiarare chiusa la stagione a ottobre.

Con questa nuova operazione, la riabilitazione sarà lunga e rappresenta un altro ostacolo per un giocatore che, come ricorda il best ranking di n.12 raggiunto nel 2018 a soli 22 anni, aveva mostrato un potenziale enorme fin dai primi passi nel circuito.