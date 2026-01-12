ATP Adelaide 2026: medical timeout per Kokkinakis

Medical timeout per Thanasi Kokkinakis durante il match di primo turno dell’ATP 250 di Adelaide contro Sebastian Korda. Dopo aver perso il primo set per 6-3, l’australiano si è portato sul 3-0 nel secondo ma ha chiesto l’intervento del fisioterapista. Ha accusato un dolore alla spalla destra ed è stato necessario un massaggio.

Non è chiaro se si tratti di un infortunio che potrebbe costringerlo al ritiro oppure se sia semplicemente dovuto alla tensione. Lo stesso Kokkinakis ha spiegato al dottore di non essere sicuro se fosse una contrattura oppure se la pressione gli avesse giocato un brutto scherzo. Non va infatti dimenticato che si tratta del suo primo match di singolare dopo un anno di stop – la scorsa settimana ha giocato il doppio a Brisbane con Nick Kyrgios – e dopo una delicata operazione al pettorale.

AGGIORNAMENTO – Nuovo massaggio per Kokkinakis, che ha chiesto l’intervento del fisioterapista anche in occasione del seguente cambio campo, sul 4-1 in suo favore. Il linguaggio del corpo non lascia ben sperare, tuttavia sembra intenzionato a stringere i denti, incitato dal pubblico di casa.