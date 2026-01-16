Qualificazioni BJK Cup 2026: data sorteggio e possibili avversarie Italia

È scattato il countdown per la Billie Jean King Cup 2026, che entrerà nel vivo con le qualificazioni in programma venerdì 10 e sabato 11 aprile. Occhi puntati sull’Italia, che ha vinto le ultime due edizioni – compresa la prima in Cina, a Shenzhen nel 2025 – ed è determinata a confermarsi. L’unica nazione direttamente qualificata alle Finals di settembre è proprio la Cina in quanto padrona di casa, mentre l’Italia dovrà conquistare la qualificazione sul campo. Le azzurre scopriranno il nome della propria avversaria in occasione del sorteggio che si terrà a gennaio. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Sorteggio Billie Jean King Cup: data e dove vederlo in diretta

L’estrazione è in programma nella giornata di lunedì 19 gennaio. Non è prevista alcuna diretta.

Sorteggio Billie Jean King Cup: le possibili avversarie dell’Italia

La squadra capitanata da Tathiana Garbin fa parte delle teste di serie insieme a Stati Uniti, Gran Bretagna, Canada, Spagna, Repubblica Ceca e Polonia. Affronterà dunque una nazione non testa di serie, che sarà sorteggiata tra le seguenti sette:

Australia

Belgio

Giappone

Kazakistan

Slovenia

Svizzera

Ucraina

Novità nel format delle qualificazioni

A partire dal 2026, si ritorna al format casa-trasferta. Ogni incontro di qualificazione sarà composto da due incontri di singolare il primo giorno, seguiti da un incontro di doppio il secondo giorno e poi da eventuali altri due incontri di singolare. In quanto campionessa in carica, l’Italia avrà la certezza di giocare in casa nelle qualificazioni di quest’anno.